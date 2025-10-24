CNN: Трамп планирует удары по нарколабораториям Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность атаковать лаборатории в Венесуэле, где производят кокаин, а также прорабатывает удары по логистике наркоторговли в стране, сообщает CNN со ссылкой на источники. Телеканал отмечает, что президент еще не принял решение, следует ли эти планы реализовывать.

Президент также не исключает возможности дипломатического подхода к Венесуэле, который может пресечь поток наркотиков в Северную Америку, заявляют собеседники телеканала. Возможность более гуманного подхода к проблеме рассматривается даже несмотря на то, что администрация США прекратила переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро несколько недель назад, отмечает телеканал.

Сегодня Пентагон отправил авианосную ударную группу в Карибское море. Как заявлял помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл, флот будет задействован в борьбе с контрабандой наркотиков. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призывает Дональда Трампа не допустить кровопролития.

