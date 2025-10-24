Процедура банкротства в России в среднем растянулась на 48 месяцев

В среднем процедура банкротства в России в настоящее время длится 48 месяцев. Такая длительность диктует необходимость прогнозировать расходы и вырабатывать стратегию прохождения этой процедуры, сказал управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков на конференции «Банкротства-2025», организованной ИД «Коммерсантъ».

Партнер NOVATOR Legal Group Александр Катков рассказал, как формировать стратегию, когда компания выступает кредитором. Он разбирал кейс: у кредитора было право требования к должнику в размере 150 млн руб.; должник находится в конкурсном производстве; задолженность признали безнадежной и была готовность ее списать.

В NOVATOR Legal Group первым делом определили стратегические цели клиента: время и бюджет, который понадобиться на анализ проекта, а также поняли, какая сумма возврата с должника будет приемлемой для клиента — 50% от задолженности.

Следом был проведен анализ: всего дела о банкротстве (каждый обособленный спор), требований каждого кредитора, активов должника, активов бенефициаров и их родственников, действующего арбитражного управляющего в текущей и других процедурах.

По итогу было установлено: арбитражный управляющий действует в интересах должника, выявлены сомнительные сделки, наличие фиктивной задолженности, включенная в реестр требования кредиторов, а также отсутствие каких-либо активов у должника — все активы были выведены задолго до процедуры банкротства на аффилированные компании — то есть был установлен реальный пул активов должника. Затем с реальными кредиторами, которые действительно выполняли работы для должника, были установлены контакты — для того, чтобы иметь вес в реестре требования кредиторов.

После отказа в мирном соглашении NOVATOR Legal Group заняла позицию «агрессора», и начала нападать по всем направлениям, которые только возможны в рамках закона о банкротстве, рассказал Александр Катков. Были проведены собрания кредиторов, по итогам которого были поданы жалобы на арбитражного управляющего (он был отстранен). Затем исключили из кредиторов аффилированных лиц. Оспорили несколько сделок, применили последствия недействительности в части взыскания с аффилированных лиц денежных средств (те цепочки, по которым выводились деньги). В итоге была подписана уступка прав требований: были проданы права требования, а в расчет получены земельные участки, которые по стоимости превышали права требования доверителя.

После разбора кейса Александр Катков сказал, что, формируя стратегию кредитора, следует, в первую очередь, определить цели и ресурсы, затем провести глубинный анализ — кто игроки в рамках дела о банкротстве. После, по словам Александра Каткова, нужно выбрать сценарий: быть переговорщиком (попытка заключить мирное соглашение), наблюдателем (мониторить все, что происходит вокруг дела, но не участвовать), агрессором (включать все полномочия, которые есть в рамках закона о банкротстве). После, сказал Александр Катков, нужно собрать команду и выбрать ключевые показатели, чтобы контролировать реализацию стратегии.