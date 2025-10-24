Дмитрия Жаромских переизбрали главой Надымского района на второй срок

Депутаты думы Надымского района (Ямало-Ненецкий автономный округ; ЯНАО) поддержали кандидатуру Дмитрия Жаромских на вопросе об избрании главы муниципалитета и наделили его соответствующими полномочиями на пять лет, сообщил сам господин Жаромских в своем Telegram-канале. «Мы много сделали, предстоит сделать еще больше. Уверен, мы справимся, и достойно будем выполнять задачи»,— заверил он.

По данным администрации Надымского района, помимо Дмитрия Жаромских на пост главы района претендовали заместитель генерального директора компании «Надымгоравтодор» Роман Лукин и начальник управления архитектуры и градостроительства Олег Гудков.

Дмитрий Жаромских возглавляет Надымский район с 2020 года. Ранее, с 2001 года, он работал в Тюменском государственном университете (ТюмГУ): прошел путь от преподавателя до заместителя директора Института государства и права. С 2005 года курировал развитие филиалов ТюмГУ в ЯНАО. В 2010 году перешел на работу в окружное правительство в качестве эксперта по правовым вопросам. В 2015 году избрался депутатом законодательного собрания Ямала: в региональном парламенте возглавил комитет по промышленности и природопользованию, затем получил пост вице-спикера. В 2020 году досрочно сложил полномочия депутата и перешел в администрацию Надымского района на должность первого заместителя главы.

Надымский район включает 10 населенных пунктов. По данным Тюменьстата численность муниципального округа на начало 2025 года составляла 64484 человека, в 2024-м — 65345, в 2023-м — 66233. Доходы и расходы бюджета Надымского района на 2025 год планируются в размере 16 млрд 255 млн руб.

