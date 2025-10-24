ФК «Урал» в Туле обыграл «Арсенал» и вышел на второе место

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над тульским «Арсеналом» в 16 туре Pari Первой лиги. Матч проходил в Туле и закончился со счетом 1:2 (0:2) в пользу уральцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В первом тайме голы забили игроки «Урала» Юрий Железнов и Матвей Бардачев, во втором — полузащитник «Сокола» Резиуан Мирзов реализовал пенальти.

После победы ФК «Урал» набрал 30 очков и вышел на второе место.

Следующий матч ФК «Урал» проведет 1 ноября в Екатеринбурге. На стадионе «Екатеринбург Арена» он будет принимать «Сокол» (Саратов).

Николай Яблонский