Хоккеист «Локомотива» Тесанов приступил к тренировкам

Нападающий Даниил Тесанов приступил к тренировкам. Об этом сообщает ярославский ХК «Локомотив».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Травму хоккеист получил в межсезонье. В первые недели текущего регулярного чемпионата форвард находился в списке травмированных клуба. Позже он был переведен в фарм-клуб «Локомотива» — пермский «Молот», где Даниил Тесанов до сих пор значится травмированным.

В настоящее время в списке травмированных ХК «Локомотив» находится защитник Андрей Сергеев. Он получил травму в ходе игры 6 октября против СКА. Нападающий соперника, пытаясь применить силовой прием, грубо врезался в Сергеева. Ярославец получил серьезное повреждение. В клубе заявляли, что защитник останется в списке травмированных до конца сезона.

Алла Чижова