Названы эффективные способы взыскания долгов через субсидиарную ответственность

Адвокат и основатель KISLOV.LAW Сергей Кислов на конференции «Банкротства-2025», организованной ИД «Коммерсантъ», перечислил эффективные способы привлечения к субсидиарной ответственности. Первый — привлечение к ответственности контролирующих лиц «брошенных» компаний. Второй — привлечение к ответственности «компании-зеркала», на которые был переведены бизнесы.

В первый кейс — про «брошенную» компанию. Сергей Кислов рассмотрел кейс: компания «А» переплатила компании «Б» 1 млн руб., потребовала его обратно, но компания «Б» решила обанкротиться и не возвращать деньги. После отказов в первых инстанциях компания «А» указала: 1) ей был причинен вред, потому что компания «Б» решила обанкротиться; 2) она не может доказать, почему деятельность компания «Б» была остановлена — тем самым, создав косвенное подтверждение того, что выгоду получили и вред причинили контролирующие лица компании «Б». В итоге суд решил: доказывать то, что банкротство была неумышленным должны были контролирующие лица компании «Б».

С помощью такого подхода, по словам Сергея Кислова, кредиторы лишаются расходов на сбор доказательств, лишаются расходов на проведение процедуры банкротства — все эти расходы ложатся на контролирующих должника лиц, которые должны себя защитить.

Второй кейс — про «зеркальную» компанию. Был крупный бизнес, но в какой-то момент должник с большим оборотом становится банкротом. Кредиторы начинают выяснять, что же произошло и приходят к версии, что где-то существует параллельный бизнес. Суть способа привлечения контролирующих лиц к ответственности здесь заключается в том, чтобы доказать наличие этого параллельного бизнеса и участия в нем контролирующих лиц компании-банкрота.

В этом случае Сергей Кислов предложил несколько способов: доказать, что сотрудники компании-должника начинают уходить переводом в аффилированную компанию, доказать назначение доверенных лиц, обратить внимание на сходство товарных знаков (раньше, например, назывался «Формула Один», а после «Formula One»). Для доказывания всего этого KISLOV.LAW прибегла к помощи детективов. Отчет детективов не приобщался к делу. По выводам в отчете делались запросы через суд, адвокатские запросы, запросы в госорганы — и в итоге это позволило «собрать позицию», которую принял суд.