На остановках в Ижевске появятся 14 новых павильонов и навесов
14 новых павильонов и навесов установят на остановках общественного транспорта в Ижевске, на участках которых в этом сезоне проводился ремонт проезжей части, тротуаров и посадочных площадок. Об этом сообщили в администрации города.
«Размеры новых остановок — 6 м в длину и 1-2 м в ширину, разработаны они по модульному типу, то есть конструкция может быть сформирована исходя из нужных габаритов, пассажирского трафика и особенностей посадочной площадки»,— говорится в сообщении.
Металлические каркасы первых навесов смонтированы на трамвайной остановке «Воткинская линия» на ул. Карла Маркса. Оборудовать боковые стенки не позволяет ширина посадочной площадки. На автобусных и троллейбусных остановках павильоны будут смонтированы с боковыми стенками.
После монтажа металлокаркасов павильоны и навесы застеклят, внутри установят деревянные сиденья. На фризах (панель на верхней части остановки) будут указаны названия остановок и виды транспорта, которые через них курсируют. «Павильоны и навесы оборудуют досками объявлений, расписаний движения транспорта, тактильными табличками для людей с ограниченными возможностями здоровья, поставят урны»,— добавили в горадминистрации.
Где установят павильоны и навесы
- Остановка автобуса «Воткинская линия» по ул. Карла Маркса (направление в центр)
- Остановка трамвая «Воткинская линия» по ул. Карла Маркса (направление в центр)
- Остановка трамвая «Воткинская линия» по ул. Карла Маркса (направление из центра)
- Остановка трамвая «Улица Халтурина» по ул. Ленина (направление в центр)
- Остановка трамвая «Улица Халтурина» по ул. Ленина (направление из центра)
- Остановка «Торговый центр “Метро”» по ул. Союзная (направление в центр)
- Остановка «Торговый центр “Метро”» по ул. Союзная (направление из центра)
- Остановка «8-й микрорайон» по ул. Союзной (направление из центра)
- Остановка «Центральный рынок» по ул. Карла Либкнехта (направление в центр)
- остановка «Магазин “Мир фарфора”» по ул. Карла Либкнехта (направление из центра)
- Остановка «Торговый центр “Медведь”» по ул. Пушкинской в сторону ул. Чугуевского
- Остановка «Магазин “Светлана”» по ул. Советской (направление в центр)
- Остановка троллейбуса «Магазин “Светлана”» по ул. Советской (направление в центр)
- Остановка «Национальная библиотека» по ул. Советской (направление в центр)