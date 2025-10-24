В Белгородской области на ремонт дорог в 2026 году выделят 21 млрд рублей

В 2026 году на ремонт и строительство дорог на территории Белгородской области планируется выделить 20,9 млрд руб., в том числе 3,3 млрд руб. — из федерального бюджета. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Власти планируют отремонтировать около 285 км дорог и построить 28,2 км. Также отремонтируют десять мостов и путепроводов.

На содержание и безопасность дорог в регионе в следующем году направят 8,1 млрд руб. Из этой суммы 4,9 млрд руб. пойдут на дороги региональной сети, а 3,2 млрд руб. — на улицы и дороги муниципалитетов.

Егор Якимов