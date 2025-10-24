Хоккеисты «Лады» по буллитам переиграли «Торпедо» в матче КХЛ

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» завершился матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местной «Ладой» и нижегородским «Торпедо». Хозяева победили в серии буллитов со счетом 3:2, прервав серию из четырех поражений подряд.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На пятой минуте Андрей Чивилев вывел «Ладу» вперед, но на 15-й минуте Андрей Белевич сравнял счет. В конце второго периода Шейн Принс сделал счет 2:1 в пользу гостей, но на 43-й минуте Георгий Белоусов восстановил равновесие. Он же исполнил победный бросок в серии буллитов.

«Лада» занимает 10-е место в Западной конференции КХЛ, набрав 12 очков в 19 встречах.

Андрей Сазонов