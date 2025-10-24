В Татарстане при пожаре в мечети пострадали двое

В селе Пестрецы Пестречинского района Татарстана произошел пожар в одноэтажной деревянной мечети. Двое мужчин госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Сообщение о возгорании поступило в 18:26. Пожарные подразделения ликвидировали открытое горение в 19:16. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Причины пожара устанавливаются.

На место происшествия выехал прокурор Пестречинского района для выяснения обстоятельств и координации действий специализированных служб. Организована прокурорская проверка.

По информации муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, сегодня мечеть открылась после реставрационных работ. Пострадавшие — прихожане мечети, пришедшие на вечерний намаз.

Анар Зейналов