В Черноземье 27 октября будет облачно и дождливо, от +3°C до +11°C

В понедельник, 27 октября, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +3°C до +11°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в темное время суток будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, +5°C. Днем ожидается дождь и облачность, температура составит +10°C.

В Воронеже ночью будет облачно с прояснениями, без осадков, +5°C. Днем — +10°C, прогнозируют небольшой дождь и облачность.

В Курске ночью пройдет небольшой кратковременный дождь, будет облачно, температура снизится до +5°C. Днем будет облачная погода и дождь, до +9°C.

В Липецке в течение суток ожидается облачная погода. Температура ночью опустится до +3°C, осадков не ожидается. Днем поднимется до +10°C, временами небольшой дождь.

В Орле в течение суток будет облачно и дождливо. Температура ночью составит +6°C, днем — до +9°C.

В Тамбове в течение суток осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +4°C, будет малооблачно. Днем — облачно с прояснениями, потеплеет до +11°C.

Мария Свиридова