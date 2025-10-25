В Черноземье 26 октября будет облачно и дождливо, от +4°С до +12°С

В воскресенье, 26 октября, в регионах Черноземья будет облачно. В большинстве из них пройдут дожди. Температура будет варьироваться от +4°C ночью до +12°C днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток осадков не ожидается. Ночью будет облачно, температура составит до +4°C. Днем — переменная облачность, до +12°C.

В Воронеже в течение суток прогнозируется облачность. Ночью температура составит до +7°C, небольшой кратковременный дождь. Днем — до +11°C, без осадков.

В Курске в течение суток синоптики обещают облачную погоду. Ночью — температура +6°C, небольшой дождь. Днем — до +11°C, осадков не ожидается.

В Липецке в течение суток сохраняется облачность. Ночью прогнозируют кратковременный дождь, +6°C. Днем температура составит до +10°C, без осадков.

В Орле ночью ожидается облачность и небольшой дождь, +7°C. Днем — облачно, без осадков, +10°C.

В Тамбове ночью будет облачно, временами дождь. Температура составит до +6°C. Днем — облачно с прояснениями и без осадков, до +10°C.

Мария Свиридова