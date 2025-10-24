Три остановки «городского поезда» построят в Тамбове

В поселке Строитель Тамбовской области началось строительство платформы «8 километр» в рамках проекта «Городской поезд». Аналогичные остановки появятся в районе улиц Балашовская и Южная, а также в микрорайоне Ласки Тамбова. Об этом сообщили в облправительстве.

Фото: Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области

Заместитель министра автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Екатерина Юдина сообщила, что строительство планируется завершить до конца года. После этого новые платформы включат в график движения поездов, что улучшит транспортную доступность для жителей. Работы ведутся совместно с Юго-Восточной железной дорогой (ЮВЖД) и пригородной пассажирской компанией «Черноземье».

В Тамбовской области продолжают работу пригородные поезда по маршрутам Тамбов — Бокино — Тамбов, Тамбов — Селезни — Тамбов и Тамбов — Котовск — Тамбов.

По данным ЮВЖД, за девять месяцев текущего года этими поездами воспользовались более 175,3 тыс. пассажиров. Наиболее популярным стал маршрут Тамбов – Котовск – Тамбов, по которому за указанный период перевезли 51,5 тыс. человек. Это на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С момента запуска этого маршрута в августе 2022 года им воспользовались 1,8 млн человек.

Егор Якимов