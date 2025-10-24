В Черноземье 25 октября будет дождливо, от +6°C ночью до +12°C

В субботу, 25 октября, в регионах Черноземья будет облачно и дождливо. Температура составит от +6°C ночью до +12°C днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью температура составит до +9°C, будет облачно и дождливо. Днем — облачно, временами дождь, до +12°C.

В Воронеже ночью ожидается облачность с прояснениями и небольшой кратковременный дождь, температура составит до +8°C. Днем будет облачно, прогнозируется дождь, до +12°C.

В Курске в течение суток синоптики обещают облачную и дождливую погоду. Ночью — температура +9°C. Днем — до +11°C.

В Липецке в течение суток сохраняется облачность. Ночью осадков не ожидается, +6°C. Днем прогнозируется временами небольшой дождь, до +12°C.

В Орле ночью ожидается облачность, временами небольшой дождь, +9°C. Днем — облачно, дождь, +10°C.

В Тамбове в течение суток сохраняется облачность. Ночью температура составит до +6°C, без осадков. Днем — временами небольшой дождь, до +12°C.

Мария Свиридова