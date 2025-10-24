Дмитриев: Европа пытается сорвать любой прямой диалог России и США

Европейские страны пытаются помешать диалогу между Россией и США, заявил Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству. По его словам, эти усилия направлены на срыв переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Дмитриев подчеркнул системный характер подобных действий, направленных на сохранение и продление конфликта на Украине. «Экономика Британии плачевна, экономика Евросоюза плачевна», — отметил он, связывая такие действия с кризисом в европейских экономиках (цитата по ТАСС).

Кирилл Дмитриев прибыл в США для проведения переговоров с представителями администрации Дональда Трампа, встречи пройдут в закрытом формате. При этом он подчеркнул, что поездка не была отменена, несмотря на недавно предпринятые недружественные действия Вашингтона. По информации издания Axios, 25 октября господин Дмитриев проведет переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом