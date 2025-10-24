Три женщины пострадали в результате удара ВСУ по Белгородской области

ВСУ атаковали Белгород и поселок Октябрьский в Белгородской области. Были ранены три местные жительницы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В Белгороде пострадали две женщины. Одной диагностировали ушиб плеча, ее госпитализировали в городскую больницу № 2. Другой поставили диагноз минно-взрывной травмы и осколочного ранения ноги. Третья женщина получила баротравму во время атаки на поселок Октябрьский и самостоятельно обратилась за медицинской помощью. После оказания лечения ее отпустили домой.

Утром господин Гладков сообщил, что в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины более 20 мирных жителей получили различные ранения. Две девушки остаются в тяжелом состоянии, медицинские работники борются за их жизни.