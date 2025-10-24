За неделю жители Ульяновской области отдали мошенникам 19 млн рублей

В Ульяновской области полицейские устанавливают обстоятельства мошенничества, совершенного в отношении жительницы Заволжского района Ульяновска, сообщила в пятницу пресс-служба регионального УМВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает полиция, женщину обманывали по стандартной схеме, сообщив, что для замены страхового полиса ей выслан код, который надо сообщить по соответствующему адресу. Только на этот раз сообщение пришло не по SMS, а по электронной почте. После того как женщина исполнила рекомендацию, ей позвонили мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов и сообщившие, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, мошенники пытаются оформить на нее кредит, и необходимо срочно «исчерпать кредитный лимит» и перевести деньги на «безопасный счет», который на самом деле является счетом мошенников. Скорей всего, никакой аккаунт на «Госуслугах» не взламывали, и схема с кодом используется лишь для запугивания жертвы. Тем не менее женщина исполнила рекомендации и, взяв в банке кредит, перечислила мошенникам 1,4 млн руб. После этого, когда мошенники перестали выходить на связь, она поняла, что стала очередной жертвой обмана.

Всего за минувшую неделю с прошлой пятницы, по подсчетам, основанным на сообщениях полиции, жители Ульяновской области отдали мошенникам 19 млн руб. Все схемы мошенничества были стандартными с разными вариациями. Причем, жертвами становились далеко не только пенсионеры, но и молодые люди 18 лет и 24 лет. Самая крупная сумма, отданная мошенникам на минувшей неделе, — 14 млн руб. Правда, 7 млн руб. из этой суммы удалось спасти. Дочь пострадавшей объяснила матери, что та стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. И когда мошенники стали снова звонить женщине и убеждать в необходимости передачи курьеру еще 7 млн руб., та согласилась и передала их снова курьеру, который и был задержан сотрудниками полиции с поличным.

Андрей Васильев, Ульяновск