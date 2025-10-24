Силы ПВО уничтожили 12 дронов ВСУ за три часа

Российские противовоздушные силы за период с 15:00 до 18:00 мск сбили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Из общего числа сбитых дронов девять уничтожили в воздушном пространстве над Белгородской областью, еще три — над Курской областью.

В Белгородской области атаки привели к пострадавшим и материальному ущербу. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших и повреждении квартир, автомобилей, домов, гаража, магазина и газовой трубы. По его словам, аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ.