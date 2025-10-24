Омбудсмен Чечни попросит СК Армении проверить правозащитников, вывезших Баймурадову из РФ

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев обратится в Следственный комитет Армении с просьбой проверить армянских правозащитников, которые помогли чеченке Айшат Баймурадовой покинуть Россию. По его словам, кризисные центры вывезли девушку обманом, и «вместо помощи Айшат столкнулась с угрозами и шантажом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев

Фото: Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев

Фото: Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике

20 октября в Ереване обнаружили тело 23-летней чеченки Айшат Баймурадовой. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», она уехала из Чечни в Армению с помощью правозащитной организации после того, как подверглась домашнему насилию. 17 октября стало известно о ее пропаже в Ереване, девушку объявили в розыск. Причины смерти Айшат Баймурадовой неизвестны.

Говоря о деятельности правозащитников, господин Солтаев ссылается на переписки Айшат Баймурадовой, которые оказались в его распоряжении. В них, в том числе, говорится о том, что центры «завладели» денежными средствами девушки и «до сих пор их не вернули». «В результате она осталась без поддержки и средств к существованию. В связи с этим остаются серьезные вопросы к работе этих кризисных центров, которые требуют тщательной проверки»,— написал омбудсмен в Telegram-канале.

22 октября Мансур Солтаев заявлял, что центры и «правозащитники в кавычках» могли убить Айшат Баймурадову, так как у них для этого «очень много оснований». В их числе он назвал желание правозащитников «представить чеченцев в неподобающем свете перед всем мировым сообществом». Попытку правозащитников связать смерть Айшат Баймурадовой с действиями чеченских властей господин Солтаев назвал «информационно-террористическим ударом против Чеченской Республики».

Полина Мотызлевская