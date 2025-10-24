В Екатеринбурге роддом на Химмаше закроют на ремонт
В Екатеринбурге закроют на ремонт отделение перинатального центра на Дагестанской, 3. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«Отделение закрывается на ремонт в соответствии с требованиями соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Ни один медик не останется без работы, как и пациентка без медицинской помощи»,— сообщили в пресс-службе минздрава.
По данным портала Е1, здание закроют уже 1 декабря. Пациенток направят в другие родильные дома города, а сотрудников переведут в первый стационар Екатеринбургского перинатального центра на Комвузовскую, 3.