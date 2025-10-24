Ярославские хоккеисты вызваны на «Кубок Будущего»

Семеро хоккеистов ярославского «Локо» примут участие в турнире «Кубок Будущего», который пройдет 6-9 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Федерации хоккея России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Лутцев

Фото: ХК «Локомотив» Роман Лутцев

Фото: ХК «Локомотив»

Турнир пройдет в четвертый раз. В нем примут участие молодежная и юниорская сборные России, а также молодежные команды Беларуси и Казахстана.

В состав молодежной сборной России U20 вошли защитник Роман Шохрин, нападающие Вадим Дудоров и Роман Лутцев. В состав юниорской сборной России U18 — вратарь Дмитрий Боричев, защитник Данил Семененко, нападающие Андрей Пустовой и Леонид Сокол.

«В составе молодежной сборной собраны игроки с опытом выступлений на высоком уровне, а в юниорской — те, кто стремительно набирает силу и уверенно заявляет о себе»,— пояснили в Федерации.

Алла Чижова