Ульяновские производители намерены выехать в Иран для переговоров

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил с генконсулом Ирана Давудом Мирзахани перспективы развития сотрудничества Ирана и Ульяновской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба губернатора.

Встреча состоялась 24 октября в Ульяновске. Иностранная делегация прибыла в регион для участия в мероприятиях международного торгово-логистического форума «Средняя Волга — Каспий».

В своем Telegram-канале Алексей Русских сообщил, что в ходе встречи с генконсулом «договорились, об организации выезда ульяновских производителей в Иран для переговоров и закупочных сессий». По словам главы региона, в рамках форума «Средняя Волга — Каспий» ульяновские производители уже сейчас ведут переговоры о сотрудничестве с ведущими закупщиками, грузоотправителями и грузополучателями Ирана, «перспективными направлениями для налаживания инвестиционного сотрудничества с Ираном являются автомобилестроение, машиностроение, сельское хозяйство, текстильная и пищевая промышленность».

В правительстве региона отмечают, что, по итогам первого полугодия 2025 года, Иран — один из основных партнеров по экспорту», туда ульяновские производители поставляют зерно, продукты неорганической химии, завозя из Ирана керамические изделия, органические химические соединения, текстильные изделия, овощи. Для увеличения торгового оборота с Ираном, странами Ближнего Востока, Персидского залива и Индии Ульяновская область реализует проект создания торгово-логистического канала «Средняя Волга — Каспий — Персидский залив». В мае 2024 года начал работать первый прямой железнодорожный маршрут блок-поезда «Ульяновск – Баку – Астара (Иран)».

Андрей Васильев, Ульяновск