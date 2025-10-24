«От России ждут смягчения позиции»

Неожиданный визит: CNN сообщил, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев находится с визитом в США. По той же информации, завтра, 25 октября, состоится его встреча с представителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Тем временем в Лондоне проходит очередное заседание «коалиции желающих» для помощи Украине, а накануне совет ЕС так и не смог принять ключевое решение по замороженным российским активам. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что надежд на компромисс Москвы и Запада по-прежнему немного.

Европейский союз так и не принял решение по замороженным российским активам. Обсуждение вопроса отложено, по всей вероятности, до декабря. Как известно, речь идет о так называемом репарационном кредите. Бельгия, которая хранит авуары РФ, требует распределения рисков по всем странам ЕС. Судя по всему, таких гарантий она не получила. Понятно, что Москва будет принимать ответные меры, и Брюссель совершенно справедливо опасается, что он окажется крайним. А в Евросоюзе, как известно, согласия нет: есть и Виктор Орбан, и Роберт Фицо, и другие лидеры, которые придерживаются, скажем так, разных позиций.

Собственно, как выясняется, против выступает главная страна сообщества — Германия. Некогда основной российский партнер и инвестор рискует потерять до €100 млрд в случае ответных мер Кремля. Как бы то ни было, налицо очередная проблема для ЕС и промежуточный успех России. Причем нужно в очередной раз сказать, что деньги у ЕС есть, просто нужно поступиться некоторыми принципами, например, сократить климатические и другие похожие программы. Но не будем давать советы.

Все это происходит на фоне очередного заседания «коалиции желающих» или «решительных» в Лондоне. Владимир Зеленский получил аудиенцию у короля Великобритании Карла III. На кону поставки дальнобойных вооружений и гарантии безопасности для Украины. И с тем и с другим ясности пока что никакой. Союзники на словах готовы на многое, а на деле — не совсем. Свидетельство тому — указанный выше репарационный кредит. То же самое и с оружием: намерения есть, а реальных дел значительно меньше.

Впрочем, посмотрим. Между тем начали приходить сообщения о визите в США Кирилла Дмитриева. Новость сама по себе тянет на сенсацию. После всего, что произошло накануне, имеются в виду новые чувствительные американские санкции и непрекращающиеся разговоры про Tomahawk. Вроде бы российский спецпредставитель встретится со Стивеном Уиткоффом. Последний, в отличие от госсекретаря Марко Рубио, который, к слову, находится в данный момент в Израиле, как бы считается более лояльным Москве. Наверное, подобное можно считать подтверждением тезиса о том, что дверь для переговоров остается открытой и не все шансы на урегулирование потеряны.

Можно при желании в этом увидеть попытку Москвы в очередной раз склонить Дональда Трампа на свою сторону. В любом случае это нехороший сигнал для Европы, которой только что, как считается, нечто подобное удалось.

Тем не менее кажется, что время выбрано не совсем удачное: 47-й президент Соединенных Штатов сейчас готовится к визиту в Тихоокеанский регион и к важной встрече с Си Цзиньпином. Также он анонсировал операцию против наркокартелей в Венесуэле. Разве что господин Дмитриев удивит некими прорывными предложениями. Гадать нет смысла, но от России ждут изменения, вернее сказать, смягчения позиции по Украине. Хотя, конечно, сам по себе визит Дмитриева — это уже по-своему прорыв. Впрочем, можно это назвать компенсацией за отмену саммита в Будапеште.

Дмитрий Дризе