Землячка и неволя

Спор между краевыми властями и теруправлением Росимущества по поводу здания на ул. Розалии Землячки, 11, вышел на новый этап. Мингосимущество региона обжалует решение суда, который признал незаконным бездействие управления, не ответившего на запрос о передаче объекта из федеральной в краевую собственность. Минобр края планирует использовать здание под образовательные нужды, а Росимущество — продать его на торгах. Власти полагают, что первое ведомство должно обязать теруправление передать спорное имущество краю. В итоге суд фактически уклонился от рассмотрения требований министерства. Эксперты считают, что шансы на удовлетворение апелляционной жалобы невелики.



Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 17 октября направило апелляционную жалобу на решение первой инстанции, частично удовлетворившей его же иск к теруправлению Росимущества. Спор касается требований о безвозмездной передаче в собственность региона здания бывшего профтехучилища на ул. Розалии Землячки, 11. В сентябре суд по иску министерства признал незаконным бездействие территориального управления и обязал его рассмотреть вопрос о передаче имущества из федеральной в краевую собственность.

Здание профтехучилища на ул. Розалии Землячки имеет площадь 4,5 тыс. кв. м, а участок под ним — 5,6 тыс. кв. м. Оно находится в границах выявленного объекта культурного наследия достопримечательного места «Городские горки». Раньше в нем располагался лицей №3. Учебный корпус 15 лет назад планировалось использовать для нужд пермского филиала Высшей школы экономики, которая собиралась разместить там общежитие. В 2011 году здание было передано Пермским краем в федеральную собственность. ВШЭ от планов использования объекта отказалась, в данный момент здание пустует. Весной этого года объект был выставлен на торги с начальной ценой 96,3 млн руб., но они были приостановлены из-за введенных судом обеспечительных мер.

По данным «Ъ-Прикамье», министерство образования после решения первой инстанции снова обратилось к Росимуществу за решением вопроса о передаче имущества, но в удовлетворении обращения было отказано. Таким образом, власти региона считают, что решение суда было исполнено лишь формально. В жалобе отмечается также, что целью административного иска было добиться решения вопроса о получении спорного объекта. При этом суд первой инстанции фактически уклонился от принятия решения по указанному требованию. В то же время Росимущество не согласно с требованиями о передаче здания, поскольку оно не используется органами государственной власти Пермского края. Конечной целью министерства, как указывают авторы жалобы, является закрепление имущества за одним из образовательных учреждений города. В регионе имеется дефицит площадей для размещения учебных заведений, и если в удовлетворении требования мингосимущества будет отказано, то край будет строить их за счет собственного бюджета.

Стоит отметить, что в минувший понедельник суд отказал теруправлению Росимущества в удовлетворении ходатайства об отмене обеспечительных мер, которыми запрещено выставлять здание на торги. Заявитель мотивировал свою позицию тем, что исполнил решение суда, уведомив министерство госимущества об отказе в передаче имущества. В итоге оснований для его удовлетворения председательствующий в процессе не обнаружил.

Управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский полагает, что в данной ситуации решение первой инстанции было обоснованным. «Суд не вправе подменять собой административный орган и обязывать госорган передавать имущество в отсутствие соответствующего решения»,— убежден эксперт. По его словам, заявитель обосновывал свои требования тем, что не получил ответа от управления Росимущества на вопрос о передаче в краевую собственность спорного объекта недвижимости. При этом министерство изначально должно было требовать признать незаконным бездействие ответчика по рассмотрению требования о передаче имущества и об обязании принять решение по итогам обращения. «И только в случае получения отрицательного решения административного органа — обращаться в суд с требованием о признании решения об отказе в передаче имущества незаконным»,— пояснил господин Варшавский.

Директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева также считает, что апелляционная жалоба, скорее всего, удовлетворена не будет. По ее мнению, суд первой инстанции не вышел за пределы своих полномочий и не обязал Росимущество что-то передавать, а лишь признал незаконным бездействие и обязал принять решение по установленному порядку. «Суд не вмешался в усмотрение органа, а лишь обязал выполнить процедуру, поэтому отменять тут фактически нечего. Жалоба действительно выглядит странно, будто написана ради самого процесса. В ней нет новых фактов, только попытка пересмотреть выводы суда о правовой квалификации»,— полагает юрист.

