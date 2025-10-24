Потребители разложились самостоятельно

Востребованность услуг складов индивидуального хранения в России в январе—сентябре выросла на 9% год к году. Рынок разгоняет сокращение площади квартир и отсутствие в планировках домов балконов. Аренда помещений для хранения шин и сезонного инвентаря кажется потребителям более выгодной, чем покупка кладовых, а дополнительный спрос на self-storage обеспечивают селлеры маркетплейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Количество оплат за услуги складов индивидуального хранения (self-storage) в январе—сентябре выросло на 9% год к году, подсчитали в «Чек Индексе» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) и «МегаСкладе» (управляет складами индивидуального хранения). Руководитель Prostor Сергей Журавлев также фиксирует стабильное увеличение спроса. В «МегаСкладе» отмечают, что интерес к хранению личных вещей в январе—сентябре вырос на 37% год к году, спортивного снаряжения — на 25%, предметов быта — на 19%, хозяйственных принадлежностей — на 15%, ремонтных — на 10%.

В «Чек Индексе» наиболее востребованной услугой называют хранение шин.

В «Чек Индексе» интерес к складам самостоятельного хранения связывают со снижением средней площади квартир. Гендиректор VSN Group Яна Глазунова говорит, что в Москве средняя площадь продаваемого на первичном рынке массового жилья за год сократилась на 3,5%, до 43,8 кв. м. Согласно подсчетам Единого ресурса застройщиков, в октябре средняя площадь строящейся в России квартиры составила 48,8 кв. м, потеряв 0,3 кв. м за год. За десять лет при этом значение сократилось на 14,1%, или 8 кв. м.

В строящихся лотах часто предусмотрено меньше возможностей для хранения. Согласно подсчетам компании «Инком-недвижимость», доля проектов жилых комплексов с балконами и лоджиями на первичном рынке Москвы за пять лет сократилась с 77% до 43%. Директор по развитию Est-a-Tet Роман Родионцев связывает эту политику с оптимизацией площадей за счет сокращения нефункциональных пространств и архитектурными тенденциями.

В качестве альтернативы собственникам предлагается приобретение технических помещений на первых или подземных этажах жилых комплексов. Но спрос на них ограничен. Яна Глазунова говорит, что собственные кладовые в жилых комплексах приобретает лишь каждый десятый-двадцатый покупатель: они в принципе проектируются с коэффициентом 0,1–0,2 от количества квартир. Господин Родионцев не исключает, что рост предложения self-storage в различных районах будет сдерживать спрос на кладовки и в дальнейшем. Средняя стоимость таких помещений, по его словам, в Москве сейчас составляет 1,28 млн руб. Год к году значение выросло на 24%.

Сергей Журавлев говорит, что формат self-storage пользуется растущим спросом и у малого бизнеса: например, здесь размещают товары предприниматели, занимающиеся торговлей на маркетплейсах. Региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко замечает, что раньше для частного хранения нередко использовались контейнерные площадки и гаражи. Но за последние годы их число в Москве значительно сократилось. Это обеспечило дополнительный спрос на self-storage.

Партнер NF Group Константин Фомиченко отмечает, что за счет постоянного роста аудитории предложение складов индивидуального хранения ниже спроса, несмотря на постоянное строительство новых объектов.

Гендиректор «Хоумсклада» Дмитрий Майер говорит, что в Москве на январь 2025 года работало 95 объектов self-storage. Он не сомневается, что количество объектов вырастет по итогам года за счет открытия новых проектов, но не приводит конкретных цифр. Согласно Prostor, в Санкт-Петербурге сейчас в общей сложности 58 тыс. кв. м площадей self-storage. С начала года показатель вырос на 10%. Эксперт называет заполняемость объектов стабильной. Но формат, по его словам, предполагает постоянный поиск арендаторов: для большинства людей это априори временное решение, каждый день клиенты прекращают аренду.

Стоимость услуг складов индивидуального хранения растет. Средний чек здесь в январе—сентябре прибавил 15% год к году, до 3,1 тыс. руб., отмечают в «Чек Индексе». Сергей Журавлев говорит, что в Санкт-Петербурге средняя ставка аренды сейчас 2,17 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц. Год к году это значение увеличилось на 13% в контексте инфляционных процессов. Дмитрий Майер говорит о ежегодной индексации на 10–12%. В Москве средняя ставка, по его словам, сейчас чуть выше 3 тыс. руб. в месяц.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова