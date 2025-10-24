Лукашенко заявил, что ему стало плохо из-за ситуации в Витебской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Витебской области 24 октября заявил, что почувствовал себя плохо и возмутился из-за отчетов об экономической ситуации в регионе. Фрагмент его выступления в регионе опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам белорусского лидера, ситуация в Витебской области крайне тяжелая. Он отметил «ужаснейшую безответственность снизу доверху» и подчеркнул, что с местными чиновниками невозможно работать по-хорошему. «Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность»,— сказал господин Лукашенко.

Президент прибыл в регион с рабочим визитом, где обсудил с руководством области проблемы в сфере агропромышленного комплекса, включая рост падежа скота. Лукашенко указал, что этот показатель увеличился на 140% по сравнению с прошлым годом, что он назвал неприемлемым.

Кроме того, в ходе совещания прозвучали данные о снижении производства в области, несмотря на рост доходов населения. Лукашенко обратил внимание, что уровень зарплат в Витебской области остается низким по сравнению с другими регионами страны.