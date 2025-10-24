В Крыму готовы отменить ограничения на продажу топлива на АЗС

Ограничения на продажу топлива в одни руки полностью снимут в Крыму в воскресенье. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«С 9:00 26 октября на территории Республики Крым будут работать 270 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов»,— отметил господин Аксенов. По его словам, актуальные адреса автозаправочных станций будут опубликованы на портале правительства Республики Крым и на сайте Министерства топлива и энергетики региона.

«Все мероприятия, проводимые по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики, согласованы с федеральными органами власти»,— добавил господин Аксенов.

Перебои с высокооктановым топливом на заправках Крыма и Севастополя начались в конце августа, в середине сентября проблема обострилась: бензина АИ-92 и АИ-95 не было на большинстве станций. С 29 сентября вводилось ограничение отпуска топлива — не более 30 л в одни руки, а цены на бензин в Крыму заморозили на месяц.

Александр Дремлюгин, Симферополь