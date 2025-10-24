Заказы в онлайн-ритейле выросли на 25%

Количество заказов на рынке онлайн-ритейла, по данным на первый квартал 2025 года, выросли на 25% — до 3,8 млрд руб. Об этом сообщил партнер исследовательского агентства Data Insight Федор Вирин на конференции «День Ритейла».

Следом Федор Вирин представил график по динамике заказов в онлайн-ритейле год к году, сделанный по данным Data Insight, в период с января по август 2025 года, из которого виден сильный рост специализированного брендового ритейла.

Согласно графику, рост специализированного брендового ритейла начался с середины марта этого года. Пиковое значение было в начале июня. Тогда этот сегмент вырос примерно на 5%. Затем немного просел в июле и к августу вышел на те же значения.

Специализированный брендовый ритейл, как пояснил Федор Вирин, — это в том числе бренды еды, одежды, электроники, спортивного инвентаря. «Они растут, и этот значимый рост — это суперинтересная история», — сказал эксперт на конференции ИД «Коммерсантъ».