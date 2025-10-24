На Урале построят ангарный комплекс для обслуживания самолетов за 10 млрд рублей

В Свердловской области «Уральские авиалинии» построят новый ангарный комплекс для обслуживания пассажирских самолетов МС-21. Об этом по итогам встречи с генеральным директором авиакомпании Кириллом Скуратовым сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале. Объем инвестиций в проект составит более 10 млрд руб.

МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — новый российский пассажирский самолет, разработанный корпорацией «Яковлев». Он относится к классу узкофюзеляжных среднемагистральных лайнеров. Самолет предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов как на внутренних, так и на международных авиалиниях и призван конкурировать с иностранными аналогами на всех географических рынках.

Площадь комплекса составит около 15 тыс. кв. м, из которых 8 тыс. кв. м займет ангар, а 6 тыс. кв. м — складские помещения. На базе ангара будут проводить техническое обслуживание самолетов МС-21, ремонт шасси, компонентов и авионики.

По словам господина Паслера, в сотрудничестве с Уральским федеральным университетом (УрФУ) уже ведется переподготовка технических специалистов. «В планах — размещение на Урале тренажера для пилотов МС-21, что позволит готовить летные экипажи не только для своих нужд, но и для других авиакомпаний страны»,— заявил Денис Паслер.

Полина Бабинцева