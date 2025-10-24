ТОМЕЗ представил на выставке в Минводах новую дорожную технику

Тосненский механический завод (ТОМЕЗ) представил линейку новой техники собственной разработки. Презентация состоялась в рамках XII Международной специализированной выставки «Дорога-2025», прошедшей в городе Минеральные Воды, Ставропольский край.

На экспозиции завода были продемонстрированы готовые к серийному производству технические решения. В числе новых разработок были представлены дорожная коммунальная машина МКДУ-12, машина МКДУ-4 с усовершенствованной системой управления, компактная дорожная коммунальная машина МКДУ-20 на шасси Газон Next, вакуумная подметально-уборочная машина МВП и установка для заливки швов ЭД-135. Вся продукция АО «Тосненский механический завод» производится на территории Российской Федерации, внесена в реестр Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Экспозицию завода на выставке посетили заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, губернатор Рязанской области Павел Малков и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Благодаря поддержке Президента, Председателя Правительства, работе региональных команд мы многое сделали по приведению в порядок федеральных, региональных дорог, дорог в агломерациях. Но ещё большая часть муниципальных дорог нуждается в ремонте. Этому уделяем особое внимание в нацпроекте «Инфраструктура для жизни». Также необходимо пристально заниматься содержанием дорожной сети в условиях роста интенсивности движения и грузопотока», - подчеркнул в рамках выступления на Пленарном заседании вице-премьер Марат Хуснуллин.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в свою очередь отметил, новые технологии помогут выполнению задач, которые ставит перед Правительством России и регионами Президент страны. «К 2030 году современным высоким стандартам качества должно соответствовать не менее 85% федеральных и не менее 60% региональных дорог. Только за последние два года в Ставрополье обновили свыше полутора тысяч километров, а в этом году приведем в порядок еще около 500 километров. Уверен, что в будущем современные разработки помогут сделать эту работу еще более качественной», - подчеркнул глава региона.

По словам руководителя проекта АО «ТОМЕЗ» Антона Селедцова, представленные на выставке уникальные машины были спроектированы и собраны с применением инновационных технологий.

Тосненский механический завод (ТОМЕЗ) - один из крупных разработчиков и производителей дорожной и коммунальной техники в России. Также занимается производством наземной аэродромной техники, машин и оборудования для транспортировки отходов.