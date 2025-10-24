Движение на перекрестке Удмуртская—Советская в Ижевске ограничат до 20 ноября

Движение транспорта на перекрестке ул. Удмуртская и Советская в Ижевске ограничат до 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Ограничения связаны с капитальным ремонтом сетей водоснабжения, проводимым Ижводоканалом. Напомним, ранее подрядчик модернизировал канализационный коллектор длиной более 800 метров и заменил 19 колодцев на участке от ул. Кирова до пер. Широкий.

Сейчас выполняется капремонт водопровода на участке от ул. Лихвинцева до ул. Ленина. Реконструкцию сетей по ул. Удмуртской планируется завершить до конца года.