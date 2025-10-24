Самарский губернатор Федорищев подписал соглашение с Российским Красным Крестом

Губернатор Самарской области подписал соглашение с Российским Красным Крестом, направленное на улучшение гуманитарной помощи. Об этом он сообщил в своем канале MAX.

Документ предусматривает расширение волонтерских программ и укрепление местного отделения организации.

Особое внимание будет уделено помощи пожилым людям, ветеранам СВО и жителям, нуждающимся в особом уходе. Сотрудничество с Красным Крестом позволит предоставить более быструю и точную помощь нуждающимся.

Андрей Сазонов