Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье ФАС выявила медицинский картель на 100 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края признал законным решение регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о выявлении картельного сговора среди восьми участников медицинского рынка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, ООО Фирма «Флорес» и семь индивидуальных предпринимателей вступили в антиконкурентное соглашение. Согласно устному картельному сговору, направленному на создание видимости конкурентности закупок, дальнейший отказ от конкуренции по отношению друг к другу и заключение контрактов с минимальным снижением.

При этом хозяйствующие субъекты фактически располагаются по одному адресу, имеют общую бухгалтерию, транспорт и работников, а руководство состоит в родственных отношениях друг с другом. При подаче заявок и ценовых предложений на участие в аукционах использовалась общая инфраструктура. Специалисты ведомства установили более 13 IP-адресов, которые использовались субъектами попеременно.

При участии в 90 открытых аукционах в электронной форме доход от реализации картеля составил более 109 млн руб. Не согласившись с решением антимонопольного органа, участники соглашения обратились в суд, который оставил решение в силе.

Константин Соловьев

Новости компаний Все