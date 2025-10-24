На Ставрополье ФАС выявила медицинский картель на 100 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края признал законным решение регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о выявлении картельного сговора среди восьми участников медицинского рынка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, ООО Фирма «Флорес» и семь индивидуальных предпринимателей вступили в антиконкурентное соглашение. Согласно устному картельному сговору, направленному на создание видимости конкурентности закупок, дальнейший отказ от конкуренции по отношению друг к другу и заключение контрактов с минимальным снижением.

При этом хозяйствующие субъекты фактически располагаются по одному адресу, имеют общую бухгалтерию, транспорт и работников, а руководство состоит в родственных отношениях друг с другом. При подаче заявок и ценовых предложений на участие в аукционах использовалась общая инфраструктура. Специалисты ведомства установили более 13 IP-адресов, которые использовались субъектами попеременно.

При участии в 90 открытых аукционах в электронной форме доход от реализации картеля составил более 109 млн руб. Не согласившись с решением антимонопольного органа, участники соглашения обратились в суд, который оставил решение в силе.

Константин Соловьев