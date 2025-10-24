Ростовская фирма намерена обанкротить оптового трейдера из Кисловодска

Ростовская компания «ЕТС-ЮГ» уведомила о намерении инициировать процедуру банкротства кисловодского ООО «Мадрид», занимающегося неспециализированной оптовой торговлей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Организация планирует обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании компании «Мадрид» несостоятельной. Основанием служит наличие признаков банкротства, установленных статьей 3 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года.

Уведомление направлено в соответствии с пунктом 2.1 статьи 7 указанного закона.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мадрид» зарегистрировано в 2007 году в Кисловодске. Основной вид деятельности — оптовая торговля неспециализированная. Учредитель — Андрей Школа. Уставный капитал компании — 200 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 1,5 млрд руб., прибыль — 128,4 млн руб.

ООО «ЕТС-ЮГ» зарегистрировано в 2010 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — оптовая торговля химическими продуктами. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 2 млрд руб., прибыль — 36,4 млн руб.