Набиуллина назвала налог на сверхприбыль банков бесполезным для экономики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что налог на сверхприбыль банков не принесет пользы экономике страны и не приведет к понижению ключевой ставки. Она отметила, что последствия могут быть обратными.

«Как и в других отраслях, большая часть прибыли банков идет на инвестиции. <…> Именно капитал дает возможность увеличивать и расширять кредитование экономики. По сути, каждый изъятый рубль из капитала — это сокращение потенциала кредитования на 10 руб. Это арифметика»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции.

В середине сентября группа депутатов из фракции «Справедливая Россия – За правду» внесла в Госдуму проект о введении разового налога 10% на сверхприбыль банков, сообщали «Известия». Согласно тексту инициативы, сверхприбыль будет рассчитываться как превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 и 2024 годы над средней арифметической за 2022 и 2021-й.