Удмуртия вошла в число регионов-лидеров по реализации демографических мер

Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова назвала Удмуртию в числе регионов-лидеров по реализации мер демографической политики, где новыми мероприятиями охвачено более 80% от запланированного числа семей. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Помимо Удмуртии госпожа Голикова отметила еще пять субъектов — это Тамбовская, Кемеровская, Калининградская и Московская области, а также Мордовия.