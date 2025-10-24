Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Удмуртия вошла в число регионов-лидеров по реализации демографических мер

Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова назвала Удмуртию в числе регионов-лидеров по реализации мер демографической политики, где новыми мероприятиями охвачено более 80% от запланированного числа семей. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Помимо Удмуртии госпожа Голикова отметила еще пять субъектов — это Тамбовская, Кемеровская, Калининградская и Московская области, а также Мордовия.