Удмуртия вошла в число регионов-лидеров по реализации демографических мер
Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова назвала Удмуртию в числе регионов-лидеров по реализации мер демографической политики, где новыми мероприятиями охвачено более 80% от запланированного числа семей. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Помимо Удмуртии госпожа Голикова отметила еще пять субъектов — это Тамбовская, Кемеровская, Калининградская и Московская области, а также Мордовия.