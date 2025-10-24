Валовой надой молока в Липецкой области за год вырос на 7%

За первые девять месяцев 2025 года хозяйства всех категорий Липецкой области увеличили производство молока на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий валовой надой достиг 262,6 тыс. т, сообщило липецкое облправительство.

Наибольший прогресс показали крупные и средние сельхозорганизации, где рост объемов производства превысил 9%. Такой результат достигнут благодаря системному совершенствованию кормовой базы и последовательному повышению генетического потенциала животных. Средняя продуктивность одной коровы в сельхозорганизациях составила 7473 кг молока, что на 400 кг больше показателей прошлого года.

Липецкая область значительно опережает среднероссийские показатели эффективности молочного животноводства. При общероссийском суточном надое около 23 кг на корову в регионе получают примерно 26 кг. Особенно высоких результатов добились животноводы Тербунского и Долгоруковского районов, где суточный надой превышает 30 кг от каждого животного.

«Это результат системной работы наших аграриев, инвестиций в современные технологии и планомерной селекционной работы. Мы и дальше будем создавать условия для наращивания производства высококачественной продукции»,— прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ульяна Ларионова