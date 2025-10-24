Президента Эквадора пытались отравить вареньем и шоколадом

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что кто-то попытался отравить его с помощью высокотоксичных химических веществ, добавленных в подаренные ему шоколад и варенье. По его словам, у его команды есть доказательства того, что на него покушались, однако, как отмечает BBC, он эти доказательства пока не обнародовал. Президент Эквадора опроверг высказывания оппонентов о том, будто историей с покушением он хочет привлечь внимание к себе и выставить своих противников жестокими людьми. «Никто не бросает в самого себя коктейль Молотова… и не травит себя шоколадом или не бросает в самого себя камни»,— цитирует его слова BBC.

Фото: Santiago Arcos / Reuters Президент Эквадора Даниэль Нобоа

Заявление о покушении прозвучало на фоне продолжающихся масштабных беспорядков в Эквадоре, поводом к которым стал резкий рост цен на горючее при администрации Нобоа. В ходе беспорядков в конце сентября участники протестов взяли в плен 17 солдат гуманитарного конвоя, доставлявшего помощь в отдаленные районы и закидали машины конвоя коктейлями Молотова. В одной из машин тогда находился президент, а также представители ООН и ЕС. В начале октября президентский кортеж был атакован группой из 500 человек, автомобиль главы государства закидали камнями и, возможно, обстреляли, так как на корпусе потом был обнаружен след от пули. Сам президент при этом не пострадал.

Алена Миклашевская