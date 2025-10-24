«Россети Сибирь» получила 268 млн рублей прибыли за январь-сентябрь 2025 года

По итогам первых девяти месяцев 2025 года чистая прибыль ПАО «Россети Сибирь» (входит в «Россети) по РСБУ составила 267,9 млн руб. против убытка в 1,83 млрд руб. годом ранее. Прочие доходы компании увеличились на 2,6% (до 4,1 млрд руб.), прочие расходы – на 1,3% (до 3,9 млрд руб.), следует из бухгалтерской отчетности предприятия.

Кредиторская задолженность с 31 декабря 2024 года по 30 сентября 2025 года выросла с 25,9 млрд руб. до 34,1 млрд руб.

«Россети Сибирь» осуществляет передачу и распределение электроэнергии в республиках Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Компания управляет 252 тыс. км. линий электропередачи, 58 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 45 тыс. МВА.

В январе 2025 года «Россети» предложили выделить Сибирский федеральный округ в единую тарифную зону, а полномочия по формированию тарифов на передачу электроэнергии в этой зоне передать на федеральный уровень. Предполагается, что это поможет решить проблему накопления долгов у дочерней «Россети Сибирь». Убыток компании глава «Россетей» связывает с тем, что тарифные решения, которые принимают региональные власти, на протяжении многих лет не учитывают условий работы электросетевого комплекса.

Лолита Белова