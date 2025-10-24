В Татарстане технологии искусственного интеллекта ускоряют уборку снега после непогоды на 50%, что делает работу коммунальных служб более оперативной. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Григоренко на XVIII Тюменском цифровом форуме «Инфотех», посвященному развитию технологий искусственного интеллекта.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Татарстане внедрение ИИ ускорило уборку снега на 50%

Информационная система по контролю за состоянием городской среды республики также позволяет выявлять дефекты на дорогах в 48 раз быстрее, сокращая время обнаружения с двух дней до одного часа.

Татарстан вошел в число лидеров по количеству верифицированных ИИ-решений, представленных на федеральном портале «Цифровой регион». Помимо Татарстана в числе лидеров по количеству и качеству разработок оказались Московская, Белгородская, Тюменская, Новосибирская области.

Как подчеркнул Дмитрий Григоренко, внедрение ИИ в ряде случаев не заменяет человека, а выступает надежным помощником, автоматизируя рутинные процессы и повышая качество работы органов власти.

Анна Кайдалова