Трамп проявил криптомилосердие

Дональд Трамп помиловал основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао, об этом сообщает The Wall Street Journal. Чжао был осужден в 2023 году за нарушения американского закона о борьбе с отмыванием денег. Тогда Binance признала вину, выплатила штраф более $4 млрд и ушла с рынка США. Чжао провел четыре месяца в тюрьме и вышел на свободу осенью 2024 года. В Белом доме заявили, что президент «положил конец войне Джо Байдена против криптовалют». За несколько месяцев до помилования Чжао публично поддержал семейный криптопроект Трампа — компанию World Liberty Financial.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Помилование может открыть путь для возвращения Binance в США и досрочно снять надзор Министерства юстиции над компанией, отмечает партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов: «Основателя Binance не выпустили из тюрьмы в результате помилования. Это достаточно формальное действие. Он отсидел свой срок, признал обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путем, биржа Binance выплатила в 2023 году $4,3 млрд, это был крупнейший штраф в мире по таким обвинениям, и сейчас помилование, которое президент Трамп подписал 23 октября, по сути, снимает обвинение. Конечно, Чанпэну Чжао, который планирует, возможно, получать банковские лицензии или выпускать акции, ценные бумаги в США, это пойдет на пользу, потому что людям, которые были обвинены в финансовых преступлениях, большое количество финансовых действий на территории США закрыто.

На мой взгляд, это очень последовательно коррелируется с политикой Трампа, потому что, наверное, самым громким помилованием в мире криптоиндустрии было помилование Росса Ульбрихта, основателя веб-сайта Silk Road, который был приговорен к 40 годам тюрьмы, а потом он был помилован и выпущен на свободу. Помилование Чанпэна Чжао достаточно формальное и вполне ложится в логику политики президента Трампа, который говорит о том, что хочет, чтобы криптоиндустрия развивалась, чтобы преступления не так жестко преследовались, потому что это неизбежно на этапе становления. Также, очевидно, под его эгидой поменялась политика комиссий по биржам и ценным бумагам в США. Это был такой основной регулятор криптовалюты в Штатах, который начинал все расследования и прекращал многие криптопроекты.

То, что ключевое лицо компании обвинено в финансовом преступлении на территории США, — это существенный стоп-фактор для дальнейшего развития Binance в Америке. Более того, в условиях соглашения прямо говорилось о том, что Binance прекращает деятельность на территории США, Чанпэн Чжао отстраняется от руководства. А теперь, в результате помилования, он может попробовать повторно вернуться на рынок Соединенных Штатов».

Белый дом намерен поддерживать крупнейших игроков отрасли, даже если их прошлое вызывает вопросы, считает директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк: «Криптоиндустрия, естественно, это воспримет положительно. На текущий момент Binance — это крупнейшая криптобиржа: много клиентов, много доверия. Поэтому при прочих равных условиях, конечно, для всей криптоиндустрии это большой положительный момент, который на капитализации не только Binance, но и других криптобирж скажется положительно.

Есть мнение, что Трамп и Binance все-таки связаны между собой. Потому что криптопроект Трампа якобы продвигают представители Binance, в том числе помилованный Чанпэн Чжао.

Трамп к криптоиндустрии настроен положительно. И ранее он уже помиловал по схожему делу одного из нарушивших законодательство США криптобизнесменов. В этой связи я думаю, что подобное помилование не последнее. Другое дело, что в основном Трамп сможет помиловать только крупных представителей криптоиндустри, каких-то мелких мошенников, скамеров, я думаю, помиловать он не будет».

Сейчас Чанпэн Чжао живет в Абу-Даби, Binance он основал в 2017 году.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Дубков