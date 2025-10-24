Движение транспорта ограничат на улице Серова в Ижевске с 24 по 27 октября

Движение трамваев и автомобильного транспорта приостановят на ул. Серова В Ижевске из-за ремонта трамвайных путей. Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничения продлятся с 22:00 24 октября до 04:30 27 октября.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Движение трамваев будет приостановлено на участке от ул. Тимирязева до разворотного кольца «Буммаш», автомобильного транспорта — от пер. Болотникова до пер. Декабристов. Трамвайные маршруты №2, №5, №7 и №9 будут курсировать по временной схеме.