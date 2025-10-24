В окрестностях Сочи стали чаще появляться медведи в поисках пищи

Жители горных поселков, граничащих с Сочинским национальным парком, все чаще сообщают о появлении бурых медведей рядом с жильем. По данным администрации Сочи, это характерная для осени ситуация, но в текущем году активность животных стала выше из-за скудной кормовой базы в горах.

Бурые медведи в окрестностях Сочи роются в мусорных контейнерах, обрывают плоды с деревьев, могут охотиться на домашних животных. Случаев проявления агрессии медведей по отношению к человеку в последнее время не было. Тем не менее администрация города-курорта и ФГБУ «Сочинский национальный парк» принимают меры для минимизации контактов диких животных с людьми. Организациям, занимающимся вывозом отходов в горных поселках, а также жителям частных домов предписано не оставлять мусор на улице в ночное время. Владельцам садов рекомендуют убрать урожай на деревьях, чтобы не приманивать диких животных.

Полномочия в области охраны объектов животного мира, к которым относятся медведи, имеют федеральные органы власти, а применять оружие могут только сотрудники полиции, если животное угрожает жизни людей. В связи с участившимися появлениями медведей около жилья мэрия Сочи попросила передать муниципалитету часть полномочий, чтобы на законных основаниях реагировать на нештатные ситуации.

Анна Перова, Краснодар