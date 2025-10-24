В Ульяновске задержаны члены ОПГ автоинсценировщиков

В Ульяновске полиция при силовой поддержке Росгвардии задержала семерых участников ОПГ автоинсценировщиков. Их обвиняют в мошенничестве в сфере страхования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.). Об этом в пятницу сообщило региональное УМВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщает полиция, предварительно установлено, что житель Ульяновска организовал незаконный бизнес и привлек к противоправной деятельности еще шесть человек. По версии следствия, злоумышленники приобретали иномарки, стоимость ремонта у которых была максимально высокой, после чего оформляли на эти автомобили полисы ОСАГО и в безлюдных местах инсценировали ДТП. Инсценировки совершались на территории Засвияжского и Железнодорожного районов Ульяновска, а также в Чердаклинском и Ульяновском районах региона. Инсценировав ДТП, члены ОПГ оформлялся европротокол о происшествии, необходимые документы направлялись в страховую компанию с целью выплат страховых возмещений. Сумма причитающихся выплат варьировалась от 100 до 400 тыс. руб. Всего, по предварительным данным, было совершено как минимум 10 эпизодов автоинсценировок.

В ходе обысков полицейские изъяли у задержанных банковские карты, денежные средства, документацию, а также два автомобиля, использовавшихся в инсценировках ДТП. Кроме того, у задержанных изъята атрибутика движения АУЕ (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). В полиции не исключают возможную связь автоинсценировщиков с территориальными ОПГ Ульяновска. Эта связь проверяется, «материалы проверки по факту обнаружения экстремистской символики выделены в отдельное производство».

Задержанным предъявлены обвинения. В УМВД поясняют, что обвиняемые свою вину признают. По ходатайству следствия суд избрал лидеру ОПГ меру пресечения в виде заключения под стражу, остальным – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В полиции отмечают, что это далеко не первое уголовное дело автоинсценировщиков. В конце сентября в Заволжский райсуд Ульяновска было направлено уголовное дело экстрадированного из Черногории Евгения Дорофеева, члена ульяновской ОПГ инсценировщиков ДТП, похитившей у страховых компаний более 11 млн руб. Члены той ОПГ действовали по аналогичной схеме, но в более широком масштабе. Им вменялось около 11 млн руб. ущерба, нанесенного страховым компаниям. При этом в структуре ОПГ было несколько подразделений, среди которых техническая служба, служба «автоэкспертов» (составлявших подложные акты), а также «служба связи с ГАИ», в которую входили три инспектора ДПС (все они уже осуждены).

Андрей Васильев, Ульяновск