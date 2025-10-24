В КБР обнаружили загрязнение почвы медью и цинком

В Кабардино-Балкарии выявили превышение содержания металлов в почвенных образцах. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК».

Специалисты испытательной лаборатории обнаружили в шести пробах, проанализированных методом атомно-абсорбционной спектрометрии, отклонения от нормативов по содержанию меди и цинка. Показатели не соответствуют требованиям СанПиН.

Результаты испытаний переданы в Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер реагирования.

«Для стабильного урожая сельскохозяйственных культур необходимы такие элементы, как цинк, медь и марганец, но в высоких концентрациях они становятся токсичными как для растений, так и для людей и животных. Главным источником загрязнения почв тяжелыми металлами остаются применяемые удобрения», — говорится в сообщении.

Константин Соловьев