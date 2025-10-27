Миграция на службе экономики и ценностей

В рамках III Общероссийского образовательного форума «Кадры решают все» прошел круглый стол, посвященный миграционной политике. Соорганизатором мероприятия выступил ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге. Вектором дискуссии послужил подписанный президентом указ, утверждающий концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы. Документ определяет новые механизмы регулирования потоков мигрантов, направленные на повышения их легальной занятости и интеграции в общество. Эксперты круглого стола, в том числе, обратили внимание на тонкости привлечения в страну иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности.

«Сохранение кадрового потенциала, развитие профессиональных резервов и интеграция тех, кто разделяет наши ценности,— это основа устойчивого развития государства»,— акцентировал в своем обращении к участникам мероприятия депутат Госдумы Александр Спиридонов. Он отметил стратегическую важность интеграции иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности.

Также он подчеркнул важность объединения экспертов, предпринимателей и представителей образовательных учреждений, приведя в качестве примера поддерживаемое им движение «Вместе за сильную страну», которое в ближайшее время планируется зарегистрировать как автономная некоммерческая организация (АНО). Возглавит ее Татьяна Климова. В своем выступлении она отметила важность поставленной задачи — «выстроить кадровую политику, основанную на доверии, ответственности и патриотизме».

Формируя резерв высококвалифицированных специалистов

В Санкт-Петербурге на миграционном учете состоят около 200 тыс. иностранных граждан, из которых 160 тыс. осуществляют трудовую деятельность по договорам в сферах строительства, торговли и обрабатывающих производств. Об этом сообщила Наталья Максимова, представитель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

Согласно новой концепции, утвержденной указом президента, в приоритете — трудоустройство иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности. «Город значительно заинтересован в привлечении такой категории граждан, как правило, высококвалифицированных специалистов»,— подчеркнула представитель комитета. По ее словам, 168 таких иностранцев уже получили разрешение на временное проживание в Петербурге, преимущественно из Литвы (22 человека), Италии, Эстонии, Германии и Франции.

Кроме того, Санкт-Петербург планирует значительное увеличение квот на привлечение иностранных работников из стран с визовым порядком въезда, сообщил Алексей Чистяков директор СПБ ГАУ «Центр трудовых ресурсов». По его словам, намечается положительная динамика спроса: на 2026 год подано 566 заявок от работодателей на 17 830 специалистов из визовых стран. В текущем году заявки составили 345 позиций против 250 в 2024 году. Основной спрос приходится на граждан Индии, Китая, Вьетнама, Бангладеш и Шри-Ланки.

«Из 160 тыс. иностранных работников в Петербурге лишь 3 тыс. представляют визовые страны. Наша задача — увеличить эту долю»,— отметил Алексей Чистяков. Он подчеркнул, что все работодатели проходят обязательную проверку на соответствие налоговому и трудовому законодательству перед получением квоты.

Приоритетом для города остается защита национального рынка труда через обязательный приоритетный подбор кандидатов из России перед привлечением иностранной рабочей силы.

Сергей Песков, член Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ, отметил, что реализация новой концепции миграционной политики должна обеспечить цивилизованное регулирование привлечения иностранной рабочей силы. Эксперт подчеркнул, что неконтролируемая миграция предыдущих лет привела к существенным проблемам на рынке труда, включая теневую занятость и снижение доходов бюджетов. Новая концепция направлена на исправление этой ситуации через создание прозрачных механизмов привлечения иностранной рабочей силы.

Новое движение

Президент движения «Вместе за сильную страну» Татьяна Климова заметила, что многие приезжие давно ассимилировались с российской культурой, разделяют российский политический и экономический курс. «Однако ожидать поддержки государства для такого сегмента достаточно сложно»,— констатировала она, добавив, что теперь ситуация может поменяться в связи с новыми ориентирами.

Амбассадор движения, будущий председатель правления создающейся АНО Франк Гроллмитц в своем видеообращении прогнозирует, что «возможный миграционный поток из западного мира в Россию в ближайшие годы будет измеряться в многозначных числах». «Сейчас я изучаю возможности возвращения соотечественников и поддержки европейцев, искренне приверженных традиционным российским ценностям»,— заявил он.

Сомодератор круглого стола и член движения Оксана Кузьменко отметила, что в условиях многополярного мира Россия несет особую гуманитарную миссию — объединять людей по духовному содержанию, вере и общим культурным ценностям. Она напомнила, что указом президента к традиционным ценностям отнесены жизнь, семья, труд, служение Отечеству и историческая память.

Алекса Гайич, руководитель сербско-российского центра сотрудничества «Зенит», добавил, что необходимо учитывать важность сохранения исторической памяти при выработке механизмов работы по реализации положений миграционной политики.

Формирование кадрового резерва России должно основываться на традиционных духовно-нравственных ценностях, закрепленных в указах президента, акцентировала член движения Наталья Орехович. Особое значение имеет указ от 19 августа 2024 года о гуманитарной поддержке таких граждан. «Нам нужны специалисты, которые ощущают себя частью большой истории России и наследниками ее культурного наследия»,— подчеркнула она.

«Мы наблюдаем значительный интерес со стороны квалифицированных специалистов, готовых к переезду, в том числе из США и Монако»,— сказал советник президента АНО «Международный альянс стратегических проектов БРИКС» Вазген Заргарян. По его словам, альянс уже организует переезд ряда специалистов, чьи разработки представляют стратегический интерес для ключевых отраслей экономики. Особое значение, как подчеркнул советник, имеют компетенции в газовой отрасли, что было подтверждено на недавнем Газовом форуме в Петербурге. «Наша задача — обеспечить надлежащие условия для адаптации этих специалистов и реализации их потенциала в странах БРИКС»,— заключил спикер.

Привлекая молодежь

Оксана Кузьменко обратила внимание на важность взаимосвязи обсуждаемой темы с просветительской деятельностью среди молодежи, в том числе иностранных обучающихся: «Внедрение стратегического подхода к формированию кадрового потенциала требует обеспечить интеграцию программ обучения, в том числе через призму молодежных инициатив и привлечения необходимых международных практико-ориентированных компетенций в образовательные программы высших учебных заведений РФ».

С иностранными гражданами — в том числе будущими кадрами — в нашей стране активно работают вузы. Например, РГПУ им. Герцена развивает международное сотрудничество, обучая около 6 тыс. иностранных студентов из 50 стран, рассказала представитель университета Эльвира Гильштейн. По ее словам, вуз входит в топ-5 российских университетов по количеству китайских студентов (2,5 тыс. человек) и имеет филиалы в Ташкенте (1 тыс. студентов) и Шаньдуне (1 тыс. студентов).

«Мы создаем ассоциацию иностранных выпускников, куда войдут и известные личности — например, президент Лаоса, который является нашим выпускником»,— отметила госпожа Гильштейн. Университет активно продвигает русский язык за рубежом, участвуя в строительстве школы в Лаосе и поддерживая образовательные центры в Узбекистане, Монголии, Вьетнаме и Китае. Для адаптации иностранных студентов разработаны специальные программы, включающие онлайн-курсы русского языка и помощь в соблюдении миграционного законодательства.

Поддерживая экономику

Таможенные органы РФ реализуют комплекс мер по защите экономических интересов России и обеспечению безопасности товаров, перемещаемых в сопровождаемом и несопровождаемом багаже российскими и иностранными гражданами, в том числе трудовыми мигрантами. Причем в последнее время внимание сосредоточено на оптимизации процедур для контроля физических лиц в аэропортах, указал Артем Зиновьев, заместитель начальника таможенного поста аэропорта Пулково. Как пояснил господин Зиновьев, в аэропорту Пулково действует система двойного коридора, а для ускорения процедур пассажиры могут заранее заполнить декларацию через сайт ФТС или личный кабинет. «Таможня открыта к диалогу: инспекторы всегда готовы проконсультировать пассажиров по вопросам декларирования. Помимо этого, в качестве превентивных мер в аэропорту стоят соответствующие ознакомительные стенды»,— поделился представитель службы.

Свои новеллы в обсуждаемой сфере готовят и налоговые органы. Кризисный налоговый юрист Наталья Бояршинова акцентировала, что ФНС начнет автоматически определять статус налогового нерезидента в 2025 году. Будет создана автоматизированная система для определения статуса налогового и валютного резидента России для физических лиц. Новый функционал станет частью автоматизированной информационной системы ФНС (АИС) «Налог-3». Эксперт также обратила внимание на приостановление действия соглашений во избежание двойного налогообложения с 38 недружественными странами с августа 2023 года. В качестве рекомендаций ею было предложено своевременно сдавать налоговую отчетность и при необходимости обращаться в ФНС за официальными разъяснениями по спорным нормам законодательства.

По итогам круглого стола участники выразили желание плодотворного сотрудничества в формировании улучшенной стратегии миграционной политики, нацеленной на создание необходимых условий для успешной интеграции мигрантов в российское общество.

Алла Михеенко