В России стали доступны образовательные онлайн-курсы по работе с нейросетью ГигаЧат от Сбера

Умение работать с технологиями генеративного искусственного интеллекта сегодня важно для специалиста любого профиля. Поэтому Сбер вместе с университетами и школами страны разработали серию бесплатных курсов «ИИ-помощник ГигаЧат в образовании». Три онлайн-программы — для студентов, преподавателей вузов и школьных учителей — учат применять нейросетевую модель Сбера ГигаЧат для учебы и преподавания. Партнеры проекта — МГУ им. Ломоносова, Московский Политех, РЭУ им. Плеханова, МИСиС, РТУ МИРЭА, СПбГУТ Бонч-Бруевича, СШ 338 и другие учебные организации. Курсы были представлены в рамках конференции «Больше чем обучение».

Курс для студентов «ГигаЧат в учебе и карьере» посвящен использованию нейросети для исследовательских проектов и обучения. Программа учит осознанно и этично работать с ГигаЧат в учебных, научных и профессиональных задачах.

Курс для преподавателей вузов «ГигаЧат в высшем образовании» рассказывает, как применять нейросеть для персонализации обучения и организации учебного процесса, а также передать эти знания студентам.

Курс для школьных учителей «ГигаЧат для школьного обучения» показывает, как можно встроить нейросеть в ежедневную работу учителя для решения творческих, исследовательских и воспитательных задач.

Курсы включают теорию, практику и конкретные примеры использования ГигаЧат в образовании, науке, карьере и творчестве. Материалы доступны на различных платформах и площадках.

«Цифровая трансформация образования и развитие цифровых компетенций студентов являются основой развития страны, поскольку именно нынешние учащиеся определяют ее будущее. Мы убеждены, что вузы должны играть ключевую роль в формировании у студентов навыков эффективного взаимодействия с нейросетями и другими цифровыми инструментами, способствующими профессиональному росту. В этом процессе особая роль возлагается на преподавателей, которые задают рамки и стандарты работы с цифровыми технологиями. С помощью ГигаЧат мы помогаем создавать более интересную и эффективную образовательную среду, адаптированную к индивидуальным потребностям»,— рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

