ТНТ планирует еще один сезон сериала, снятого в Перми

Телеканал ТНТ снимет продолжение сериала «Реальные пацаны» (16+), пишет ИА «Текст» со ссылкой на издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Сериал вернется спустя три года с финальным сезоном. Последний вышел в октябре 2023 года и состоял из 17 серий, в которых зрители увидели возвращение всех девушек полицейского Базанова, а в последней серии — Антона Богданова.

Сериал «Реальные пацаны» снимался в Перми и транслировался с 8 ноября 2010 года. Почти за 13 лет вещания сериала была снята 291 серия.