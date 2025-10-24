В Волгоградской области возбудили дело о вылове рыбы в Волго-Ахтубинской пойме

В Волгоградской области возбудили уголовное дело о незаконном вылове рыбы (п. «а», «в», «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ) в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Дело возбуждено на основе материалов проверки Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры. Выяснилось, что гражданин поймал рыбу на территории природного парка в запрещенный для добычи период. Причиненный водным биологическим ресурсам ущерб оценили на сумму свыше 120 тыс. руб.

Природоохранный прокурор обратился в Среднеахтубинский районный суд с требованием о возмещении ущерба. Требования удовлетворены, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов