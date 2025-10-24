В деле порнографов из Тольятти появились смягчающие обстоятельства

Самарский областной суд пересмотрел приговор участникам преступной группы из Тольятти, занимавшейся распространением порнографии через интернет. Он учел смягчающие обстоятельства для организатора группы. В остальном приговор Автозаводского районного суда Тольятти был оставлен без изменений. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Ранее следствие установило, что в состав ОПГ входили четыре человека: организатор, его помощник и два исполнителя. Все они были задержаны.

В отношении преступников возбудили уголовное дело по ст. 242 УК РФ. Суд признал их виновными. Организатор и его помощник получили по три с половиной года колонии общего режима, а исполнители — по два года лишения свободы.

Прокуроры и адвокаты обжаловали приговор. Прокуроры считали его слишком мягким, а адвокаты — суровым. Однако суд отклонил апелляционное представление прокурора и оставил без удовлетворения жалобы адвокатов.

Георгий Портнов